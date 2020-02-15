Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Різатдінова розповіла, як провела час

Красуня часто публікує пости в Інстаграм, де ділиться з підписниками різними фото і своїми враженнями, пише Politeka.net.

Так, в одному з недавніх постів зірка з'явилася на кріслі кінотеатру. Анна позувала в обтягуючому білому топі, який не приховав від очей пружні принади зірки. Крім того, крій вбрання був такий, що дозволив помилуватися оголеною частиною тіла Анни, а саме ніжним плечиком.

На Ризатдіновій також були чорні брюки, зроблені з тканини схожою на латекс. Завершували її образ білі сережки.

Анна прибрала волосся назад і посміхнулася у камеру, блиснувши блакитними очима: "Ого, яка!".

"Вчора відбувся допрем'єрний показ фільму @andre_tan_official 🐠 Враження захоплення і гордості за нашу Країну і за таких творчих людей !! Дуже пізнавальна історія хлопчика з маленького містечка та великими амбіціями ! Всім раджу 🎬", - підписала знімок знаменітість.

За дві години публікація зібрала понад 1700 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Красуня 🔥", - написала одна з користувачів мережі.

Нагадаємо, Ганну Ризатдінову прозвали фавориткою українського хореографа Влада Ями після її участі в шоу "Танці з зірками-2019". Тоді шоумен заявив, що гімнастка була гідна перемоги більше, ніж актриса Ксенія Мішина.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова опублікувала ніжне чорно-біле фото. На ньому вона позує в легкій сукні в квіточку з кокетливо приспущеними бретельками.

Дівчина млосно дивиться в камеру, склавши руки на грудях.

«Погана репутація? В очах кого? Святі мені ще не траплялися», - підписала знімок зірка.

Нагадаємо також, що Анна Різатдінова позувала у чорному одязі і шарфом на шиї. Її образ завершили незвичайні сережки.

Красуня прибрала волосся назад і подивилася в камеру. Зірка грайливо зробила губи качечкою і зачарувала своєю розкішністю.

Легкий макіяж лише підкреслив красу Анни. За чотири години пост зібрав понад 4500 лайків та багато коментарів.

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