Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом 

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

View this post on Instagram

Через несколько минут, самолёт унесёт меня в другой город и в этот день мы с тобой @janis.timma будем не вместе, но это утро было нашим ❤️ Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты! С тобой я ребёнок. Такой маленький и защищённый тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео, на премии @gqrussia и не переживать, что скажут люди. Ведь ты смотришь на все это свысока ❤️ С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️ С Днём Влюблённых, Моя Огромная Любовь! И пусть мои подарок тебе не сомкнулся на запястье, значит, сегодня я подарю тебе наш клип на #ИгристоеДетка , ведь премьера через пару часов 😂❤️ P.S.Шутка. Все под контролем 😎 ЛЮБЛЮ!!! И С Праздником всех ещё раз ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим на світському заході, який відбувся вчора ввечері. На представленому в Instagram відео співачка позувала у чорному облягаючому платті з декольте, яке відкривало її груди.

«Через кілька хвилин, літак понесе мене в інше місто і в цей день ми з тобою @janis.timma будемо не разом, але це ранок було нашим ❤️

Я не знаю людини краще. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. Не знаю іншої людини, яка так само завзято боровся б за мої мрії! Кожен день мотивував мене ставати крутіше і обговорював мої нескінченні нові проекти!

З тобою я дитина. Така маленька і захищена тобою. Ти можеш жартувати зі мною на найважливіших заходах, як на цьому відео. З тобою все на своїх місцях. Навіть мої постійно розкидані речі. Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ❤️

З Днем Закоханих, Моя Велика Любов! І нехай мої подарунок тобі не зімкнувся на зап'ясті, значить, сьогодні я подарую тобі наш кліп на #ИгристоеДетка, адже прем'єра через пару годин 😂❤️», – зворушливо написала Анна.

Не так давно Анна здивувала заявою – вона зі своїм молодим коханим Янісом Тиммой чекає поповнення! Після зірка пояснила, що вони разом завели собачку  – нового домашнього улюбленця.  Тим не менш, підігрівати інтерес до власної персони досить резонансним чином Ганна не втомлюється і в розділі Сторі вирішила виставити кілька "вагітних" фото.

Хоча насправді під футболкою нібито вагітної Анни просто затишно сховався Яніс. На знімку також видно, що зірки позують в піжамах, влаштувавшись на дивані і відпочиваючи після роботи. 

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином