Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим на світському заході, який відбувся вчора ввечері. На представленому в Instagram відео співачка позувала у чорному облягаючому платті з декольте, яке відкривало її груди.

«Через кілька хвилин, літак понесе мене в інше місто і в цей день ми з тобою @janis.timma будемо не разом, але це ранок було нашим ❤️

Я не знаю людини краще. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. Не знаю іншої людини, яка так само завзято боровся б за мої мрії! Кожен день мотивував мене ставати крутіше і обговорював мої нескінченні нові проекти!

З тобою я дитина. Така маленька і захищена тобою. Ти можеш жартувати зі мною на найважливіших заходах, як на цьому відео. З тобою все на своїх місцях. Навіть мої постійно розкидані речі. Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ❤️

З Днем Закоханих, Моя Велика Любов! І нехай мої подарунок тобі не зімкнувся на зап'ясті, значить, сьогодні я подарую тобі наш кліп на #ИгристоеДетка, адже прем'єра через пару годин 😂❤️», – зворушливо написала Анна.

Не так давно Анна здивувала заявою – вона зі своїм молодим коханим Янісом Тиммой чекає поповнення! Після зірка пояснила, що вони разом завели собачку – нового домашнього улюбленця. Тим не менш, підігрівати інтерес до власної персони досить резонансним чином Ганна не втомлюється і в розділі Сторі вирішила виставити кілька "вагітних" фото.

Хоча насправді під футболкою нібито вагітної Анни просто затишно сховався Яніс. На знімку також видно, що зірки позують в піжамах, влаштувавшись на дивані і відпочиваючи після роботи.

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