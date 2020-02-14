Відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", показала нові кадри з відпочинку

На фото Смеюха позує тільки в купальнику з кольоровим верхом і чорним низом. При цьому Вікторія в руці тримала льодяник, з яким гралася на камеру. Вона в цей раз сиділа на ліжку, а на тлі можна побачити штори і подушки. Волосся співачка залишила розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. е

"Любов як Полярна зірка, — завжди освітлює нам шлях у всіх життєвих бурях. Всякий раз, коли ми відчуваємо себе втраченими або збитими з пантелику, ми черпаємо сили в любові. З Святом Всіх Закоханих! Щастя і любові!!!", - написала Вікторія під фото.

Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Дитинко, ти шикарна. Зі святом! Люби і будь кохана", "Зі святом тебе, красотулька!", "Чарівна", "Класна така", "Богиня", "Така класна, життєрадісна. Фотки заряджають позитивом", "Шикарний колір тіней! Дуже йде", "Відразу видно Віка зробила собі зуби, посмішка на всі 32)) люби", "Ну дуже сек*уально", "І тебе з святом кохання. Happy valentine's Day".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж.

Так, а цього разу зірка представила серію кадрів, похвалившись пружними формами і природним виглядом під час відпочинку. У розділі Инстагрампевица виставила кілька збірок в єдиному стилі, показавши тим самим новий і яскравий купальник з відпочинку.

цього разу дівчина вибрала для зйомки відрядний купальник яскравого блакитного кольору з принтом лимона посередині. Купальник ідеально сів на струнку фігуру артистки, виділивши її струнку талію.

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