Покійна актриса Людмила Гурченко покарає тих, хто вирішить її "воскресити"
Про це попередила ясновидиця Кажетта Ахметджанова.
За її словами, ідея засновника "Дому-2" Валерія Комісарова "повернути до життя" актрису закінчиться горем.
Експерт підкреслила, що коли людина помирає, його фантомне поле залишається в тонких світах.
"Якщо у людини була сильна енергія, вона починає переслідувати тих, хто турбує", – заявила вона на ростб.
Стрітення Господнє 2020: історія, традиції, прикмети свята, чого не можна робити
Онучки Жені зі "Сватів" більше немає: що сталося з актрисою, фото вражають
Безсовісна дружина Артура Пирожкова показала розпусні ігри з чоловіком: "Дуже смачно"
Клієнти Приватбанку ризикують залишитися без грошей, з'явилася нова афера: «Ніколи не...»
Ясновидиця вважає, що Гурченко була світлою людиною і не зможе помститися тим, хто збирається використовувати її.
Водночас, вона підкреслила, що це погана ідея.
"Знаєте, вони ж мстять з того світу", уклала вона.
Нагадаємо, ідею "воскресити" актрису спала на думку скандальному російському режисерові Валерію Коміссарову.
Він надав глядачам можливість побачити голограму в 3D з зображенням Гурченко і почути її голос.
Правда, зображення було нечітке, а голос, за словами очевидців, зовсім не схожий.
Суспільство таку ідею не оцінили та продюсер вже виправдався.
За його словами, гідних провідних зараз мало, тому він вирішив повернути улюбленицю публіки. У ній, впевнений продюсер, поєднувалася харизма, вміння переконувати та викликати довіру.
Ще ми писали, що Кобзон «воскрес» на Новий рік.
Також politeka повідомляла, що Гурченко пережила страшну драму під час відносин з Кобзоном: таємниця відкрилася через роки