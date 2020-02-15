Покійна актриса Людмила Гурченко покарає тих, хто вирішить її "воскресити"



Про це попередила ясновидиця Кажетта Ахметджанова.



За її словами, ідея засновника "Дому-2" Валерія Комісарова "повернути до життя" актрису закінчиться горем.

Експерт підкреслила, що коли людина помирає, його фантомне поле залишається в тонких світах.

"Якщо у людини була сильна енергія, вона починає переслідувати тих, хто турбує", – заявила вона на ростб.

Ясновидиця вважає, що Гурченко була світлою людиною і не зможе помститися тим, хто збирається використовувати її.

Водночас, вона підкреслила, що це погана ідея.



"Знаєте, вони ж мстять з того світу", уклала вона.

Нагадаємо, ідею "воскресити" актрису спала на думку скандальному російському режисерові Валерію Коміссарову.

Він надав глядачам можливість побачити голограму в 3D з зображенням Гурченко і почути її голос.

Правда, зображення було нечітке, а голос, за словами очевидців, зовсім не схожий.

Суспільство таку ідею не оцінили та продюсер вже виправдався.

За його словами, гідних провідних зараз мало, тому він вирішив повернути улюбленицю публіки. У ній, впевнений продюсер, поєднувалася харизма, вміння переконувати та викликати довіру.

Ще ми писали, що Кобзон «воскрес» на Новий рік.

Також politeka повідомляла, що Гурченко пережила страшну драму під час відносин з Кобзоном: таємниця відкрилася через роки



