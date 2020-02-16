Українська співачка MARUV за нетривалий час встигла завоювати серця мільйонів
15 лютого співачка відзначила свій день народження. MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) виповнилося 28 років, пише Politeka.net .
Відомо, що артистка славиться відвертими образами і фото, пропонуємо подивитися декілька з них. Від фігури знаменитості очей не відірвати.
Зазначимо, красуня народилася в Павлограді (Дніпропетровська область). Дівчина з дитинства займалася музикою, вона навіть закінчила хорове відділення.
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Також Анна відучилася в фізико-математичному ліцеї, а далі на факультеті автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту. У MARUV дві спеціальності - "радіофізика і електроніка" і "фахівець у сфері інтелектуальної власності".
Відомо, що у 2013 році зірка була в групі The Pringlez і в 2014 колектив взяв участь у "Голос-4". З 2018 року Корсун покинула групу заради сольної кар'єри.
MARUV заміжня, її чоловік - Олександр Корсун, який є PR-менеджером. Хлопець закінчив Харківський аерокосмічний інститут за спеціальністю «менеджмент». Він був концертним директором музичного проекту The Pringlez.
У листопаді минулого року зірка стала кращим артистом року за версією MTV Росія, через що вибухнув скандал.
До цього на національному відборі "Євробачення-2019" дівчина розповіла, що принципово відмовилася від концертів в Росії. Перемігши на відборі, зірка відмовилася від участі в пісенному конкурсі через пункти договору, які виявилися для неї занадто жорсткими.
Нагадаємо, MARUV показала фігуру в чорному купальнику з тонкими зав'язками на талії. Красуня лежала в басейні серйозно дивлячись в камерую. Вона задерла голову з цікавого ракурсу.
Таким чином фотограф підкреслив гострий «котячий» погляд артистки, макіяж якої якраз і був зроблений з акцентом на очі.
На думку багатьох користувачів, вийшло досить стильно і досить стримано.
Раніше повідомлялося, що Анна Корсун позувала на підлозі, стоячи на четвереньках. На ній надіті труси з високою посадкою, до яких прикріплений хвостик зайчика. На дівчині одягнено нижня білизна і довгі рукавички.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа