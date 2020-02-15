Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

На нових кадрах, які Кароль представила на сторінці в Instagram, як позувала під час спеціальної фотосесії в досить пікантному вигляді - в одній нижній білизні пастельного відтінку, ща ледь прикрила її струнку фігуру.

Так, зірка зробила фото в напівоголеному вигляді, сидячи на білосніжному тлі. Фотоколажі з чорно-білою обробкою співачка представила в розділі Сторі.

Зазначимо, на співачці можна помітити лише бежевий бюстгальтер, а нижня частина білизни не помітна, оскільки артистка прикрилася ногою для більш чуттєвого ракурсу. Також Кароль розпустила волосся і нанесла на обличчя ніжний макіяж.

Зазначимо, оскільки кадри були представлені в спеціальному розділі Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

До цього співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром. Цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише в білому халаті.

Також видно, що співачка позувала на ліжку з білим рушником на голові. Примітно, що свій банний халат зірка спокусливо відчинила, частково оголивши груди. На обличчі артистки легкий макіяж в природних відтінках.

Шанувальники співачки звернули увагу під постом в Instagram також на те, що зірка прикрасила ніжний образ масивним сріблястим кулоном, який за формою нагадує краплю. До речі, раніше артистка вже представляла схожий кадр, який досить бурхливо обговорили шанувальники.

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