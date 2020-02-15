Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.
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На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, как позировала во время специальной фотосессии в довольно пикантном виде - в одном нижнем белье пастельного оттенка, едва прикрывшем ее стройную фигуру.
Так, звезда сделала фото в полуобнаженном виде, сидя на белоснежном фоне. Фотоколлажи с черно-белой обработкой певица представила в разделе Стори.
Отметим, на певице можно заметить лишь бежевый бюстгальтер, а нижняя часть белья не заметна, поскольку артистка прикрылась ногой для более чувственного ракурса. Также Кароль распустила волосы и нанесла на лицо нежный макияж.
Отметим, поскольку кадры были представлены в специальном разделе Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.
До этого певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в белом халате.
Также видно, что певица позировала на кровати с белым полотенцем на голове. Примечательно, что свой банный халат звезда соблазнительно распахнула, частично обнажив грудь. На лице артистки легкий макияж в естественных оттенках.
Поклонники певицы обратили внимание под постом в Инстаграм также на то, что звезда украсила нежный образ массивным серебристым кулоном, который по форме напоминает каплю. К слову, ранее артистка уже представляла похожий кадр, который довольно бурно обсудили поклонники.
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