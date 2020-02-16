Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Різатдінова показала дивну розтяжку
Красуня часто публікує знімки, на яких показує свою спортивну форму, пише Politeka.net.
Так, на одному з недавніх фото Різатдінова постала в блакитному топі і лосинах, які виділили і показали всі принади фігури спортсменки: "Ого, як соковито".
Пружний прес, стрункі ніжки і пишні груди - все у цьому фото, як мовиться, "на своєму місці".
Дівчина підігнула ніжку на високому стільці, а другу витягла, поставивши на підлогу.
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Одну руку гімнастка поклала на тонку талію, а другою - доторкнулась пальцями до шиї.
Зірка зігнулась, похвалившись рельєфами і широко посміхнулася.
За годину пост Анни зібрав майже 2000 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.
Нагадаємо, Анна позувала в обтягуючому білому топі, який не приховав від очей пружні принади зірки. Крім того, крій вбрання був такий, що дозволив помилуватися оголеною частиною тіла Анни, а саме ніжним плечиком.
Анна прибрала волосся назад і посміхнулася у камеру, блиснувши блакитними очима.
За дві години публікація зібрала понад 1700 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
Раніше ми писали, що Анна Різатдінова позувала, вставши в ідеальний шпагат, тримаючи одну з ніг практично біля голови.
Однак знімок вона розмістила в Сторіс, позбавивши своїх шанувальників можливості відкрито його прокоментувати.
«Як можна бути настільки вау?», - поцікавилися б шанувальники.
Нагадаємо також, що зірка витягнулася на носочки, піднявши другу ногу вище голови. Гімнастка схопила ногу однією рукою.
Для занять Різатдінова вибрала чорний костюм з принтом. Топ був короткий і ледь прикривав груди зірки. Примітно, що костюм підкреслив струнку фігуру знаменитості та її пружні частини тіла.
Щоб волосся не заважало гімнастка прибрала його у пучок.
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