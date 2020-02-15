Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників новим виступом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна показала невелике відео зі свого нового виступу, здивувавши при цьому природним і позитивним виглядом. Сама артистка позувала з розпущеним і акуратно укладеним волоссям.

На обличчі помітний легкий макіяж, а одягнена Анна коротенька сукня, прикрашена блискітками і акуратні чоботи, підкреслили її ноги.

Видно також, що зірка дуже задоволена і навіть потанцювала з колегами перде концертом прямо в гримерці. Зазначимо, кадри були представлені в розділі Сторі, тому шанувальники не змогли їх прокоментувати.

До цього Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим на світському заході, який відбувся вчора ввечері. На представленому в Instagram відео співачка позувала у чорному облягаючому платті з декольте, яке відкривало її груди.

«Через кілька хвилин, літак понесе мене в інше місто і в цей день ми з тобою @janis.timma будемо не разом, але це ранок було нашим ❤️

Я не знаю людини краще. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. Не знаю іншої людини, яка так само завзято боровся б за мої мрії! Кожен день мотивував мене ставати крутіше і обговорював мої нескінченні нові проекти!

З тобою я дитина. Такий маленький і захищений тобою. Ти можеш жартувати зі мною на найважливіших заходах, як на цьому відео. З тобою все на своїх місцях. Навіть мої постійно розкидані речі. Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ❤️», – зворушливо написала Анна.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

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