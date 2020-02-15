Російський співак Сергій Лазарєв провів 14 лютого в компанії своєї колишньої коханої телеведучої Лєри Кудрявцевої

Відео, на якому зіркова пара знову разом, артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Лазарєв запостив сторіз, на якому він сидить в обнімку з Лєрою, ніжно притискає її до себе і цілує. Лазарєв мрійливо промовляє: «Знову разом», на що Лєра загадково вимовляє «Знову поруч».

Як стало відомо, Лєра і Сергій проводять час разом на гастролях. Судячи з афіші, яку опублікував Лазарєв, вони разом будуть вести фестиваль «Пісня року».

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв і Лєра Кудрявцева зустрічалися з 2008 по 2012 рік. Ці відносини активно обговорювалися у пресі, адже Лєра на 12 років старше співака. Відомо, що після розставання пара зберегла дружні відносини.

До речі Лєра в 2013 році вийшла заміж за хокеїста Ігоря Макарова, який молодший за неї на 16 років. У шлюбі народилася донька Марія. У Лазарєва за цей час з'явилося двоє дітей: син Микита і дочка Ганна.

Раніше ми писали, що Лазарєв поділився секретом доброго ранку. Пост артист супроводив дуже особистим знімком – співак красується на фото в білому халаті, який оголює його торс. Лазарєв розповів, що щоранку приймає підбадьорливий душ з гелем, який має яскравий аромат лайма з домішками базиліка і чебрецю. Це, за словами співака, заряджає його на весь день.

Додамо, що на початку 2020 року Сергій Лазарєв відписався від усіх своїх колег в Інстаграм і закрив коментарі. За словами співака, соціальна мережа відбирала у нього занадто багато часу, який він витрачає на сім'ю і роботу.

«Я вирішив відписатися від усіх, і, скажу я вам, у мене з'явилося набагато більше часу на себе, свої думки, бажання й справи», - зізнався артист.

Нагадаємо, що Лера Кудрявцева заговорила про онкологію: "Як з Заворотнюк".

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