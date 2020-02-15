Український телеведучий і зірка останнього сезону шоу «Танці з зірками» Володимир Остапчук зворушив шанувальників милим фото

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram шоумена.

Володимир Остапчук, який зовсім недавно розлучився з дружиною після 12-ти років шлюбу, часто радує соцмережі своїми публікаціями.

На цей раз знаменитість показав трепетну фотографію, зроблену зі своїми дітьми.

На ній видно доньку і сина Володимира, які лежать на білій постелі, хлопчисько пробує повзти, але сестричка тримає його, як і тато. Видно, що телеведучий щасливий, проводячи час з малюками, особливо після розлучення з дружиною.

"Люблю вас до місяця і назад", - підписав Остапчук.

Фолловери не пройшли повз і миттєво взялися коментувати новий знімок. Шанувальники розчулені, вони відзначили, що діти дуже схожі на батьків.

«А де дружина? на фото тільки діти», «Доня схожа на маму ,синочок ваша копія🙌❤️❤️!», «Дуже мило, Володимир, ви супер», «Чудові, здорові діти. Бажаю вам мудрості, щоб зберегти хороші, правильні відносини з їх мамою»,- пишуть вони.

Раніше ми писали, що Остапчук показав знімок, зроблений у лікарні.

Телеведучий позує в лікарняній одноразовому одязі і шапочці для волосся. Він зробив фото стоячи в дзеркалі, відвернувшись убік особою. Він засвітив своє бліде обличчя і стомлений вигляд. На тлі видно лікарняну палату з тумбою та ліжком з білим постільною білизною. Скоріше всього, Вова Остапчук зараз проходить обстеження в приватній клініці Києва.

«Вітайте, хлопчик. І це тільки другий тиждень нового року!», – пожартував він у своїй манері під фото.

Нагадаємо, що Остапчук після гучного розлучення вперше заговорив про нетрадиційну орієнтацію: "Ми намагалися...".

Раніше Politeka повідомляла, що Остапчук після розлучення знову заговорив про весілля, в мережі істерика: "Це не поведінка мужика".

Також Politeka писала, що Остапчук примкнув до Лорак, Потап і Камінської: топ найгучніших розлучень українських зірок.