Дочка Олени Кравець з «Кварталу 95» 16-річна Маша захопила новими знімками в мережі
Як повідомляє Politeka.net, старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95" частенько радує шанувальників різними фотографіями, а іноді і роликами на власній сторінці в Instagram.
Так, на цей раз 16-річна знаменитість, яка дуже схожа на свою маму, виклала кілька фотографій.
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На них вона позує в картатому пальті «оверзайз».
Коментують в захваті від фотографій і розсипалися в компліментах. Вони відзначили, що Маша дуже сильно схожа на свою зіркову матусю.
«Красуня», «На цих фото особливо схожа на маму», «Які класні фотки» «Ваууу», - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, Олена Кравець розповіла, чому її старша дочка Маша ось уже кілька місяців живе окремо від батьків.
Справа в тому, що Кравець з чоловіком, які виховують трьох дітей, виникли проблеми з житлоплощею.
«Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо», розповідала раніше Олена.
Маша живе з подругою, батьки якої зателефонували Олени Кравець і про все домовилися.
Зазначимо, Маша професійно займається танцями — у студії «Тодес».
Також ми писали, що дівчина виклала в своєму мікроблозі в Instagram кілька осінніх знімків — де вона крихка і ніжна позує на тлі Жовтневого палацу в Києві.
На Маше довге коричневе пальто, яке вона не стала застібати, блакитні джинси, чорний гольф і такого ж кольору черевики. Романтичний образ дівчини, її ніжність і юну красу помітили багато.
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