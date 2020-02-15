Дочка Олени Кравець з «Кварталу 95» 16-річна Маша захопила новими знімками в мережі

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95" частенько радує шанувальників різними фотографіями, а іноді і роликами на власній сторінці в Instagram.

Так, на цей раз 16-річна знаменитість, яка дуже схожа на свою маму, виклала кілька фотографій.

На них вона позує в картатому пальті «оверзайз».

Коментують в захваті від фотографій і розсипалися в компліментах. Вони відзначили, що Маша дуже сильно схожа на свою зіркову матусю.

«Красуня», «На цих фото особливо схожа на маму», «Які класні фотки» «Ваууу», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Олена Кравець розповіла, чому її старша дочка Маша ось уже кілька місяців живе окремо від батьків.

Справа в тому, що Кравець з чоловіком, які виховують трьох дітей, виникли проблеми з житлоплощею.

«Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо», розповідала раніше Олена.

Маша живе з подругою, батьки якої зателефонували Олени Кравець і про все домовилися.

Зазначимо, Маша професійно займається танцями — у студії «Тодес».

Також ми писали, що дівчина виклала в своєму мікроблозі в Instagram кілька осінніх знімків — де вона крихка і ніжна позує на тлі Жовтневого палацу в Києві.

На Маше довге коричневе пальто, яке вона не стала застібати, блакитні джинси, чорний гольф і такого ж кольору черевики. Романтичний образ дівчини, її ніжність і юну красу помітили багато.

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