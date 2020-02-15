Зірка ТБ була вся в рожевому

Українська телеведуча і наречена колишнього віце прем'єра Павла Розенка, Олена-Крістіна Лебідь показала нове відео, зроблене під час святкування Дня святого Валентина

Як повідомляє Politeka.net, Олена-Крістіна Лебідь досить активно веде свою Instagram-сторінку і часто радує шанувальників різноманітними відеороликами та знімками.

На новому відео, зірка «Аферисти в мережі», показала, як розважається зі своїм коханим, колишньому віце-прем'єром України Павлом Розенком.

Телеведуча відзначила, що хоча день святого Валентина вже пройшов, проте любов нікуди не поділася.

«1:30 ночі 15 февраря: Валентин пішов, а Л❤️❤️❤️Ь залишилася🥰🥰🥰 Каже, що їй з нами весело та затишно😍😍😍», - підписала відео телеведуча. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

за кілька годин відео теледіви зібрало майже 18 тисяч переглядів і багато коментарів.

« А ви переживали, що труси не прийшли.🤣🤣Навіщо вони вам.🤣🤣❤️❤️❤️❤️", " Так приємно дивитися на людей, в серцях яких взаємна любов🤗», «Які ви класні!! Світіть від любові! Бажаю на довгі довгі роки любити один одного!💕💕💕», «Як приємно дивитися на вас, ви такі милі!!! І не потрібен вам цей один день у році, тому що він у вас кожен день, це видно! 😉», «Які ви солодкі 😻🥺 прям як діти😻😻😻❤️», «Сьогодні теж свято, але церковний. І починається масляна», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що 29-річна Олена-Крістіна Лебідь разом зі своїм 49-річним коханим разом ходять на пляж, їдять і діляться романтичними світлинами з спільної відпустки.

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