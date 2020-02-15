Учасниці зіркового дуету "НеАнгелы" виставила напоказ розкішні тіла в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram однієї з учасниць – Вікторії Смеюхі.

"З днем закоханих! Кохайте і будьте коханими", - йдеться у підписі.

Уточнимо, чт на опублікованих кадрах обидві дівчини: і Слава Камінська, і Вікторія Смеюха, позує в прозорих шатах, в одній білизні, виставивши напоказ розкішні форми.

При цьому їхні прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр Смеюха опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "Неангели", показала нові кадри з відпочинку

На фото Смеюха позує тільки в купальнику з кольоровим верхом і чорним низом. При цьому Вікторія в руці тримала льодяник, з яким гралася на камеру. Вона в цей раз сиділа на ліжку, а на тлі можна побачити штори і подушки. Волосся співачка залишила розпущеним.

"Любов як Полярна зірка, — завжди освітлює нам шлях у всіх життєвих бурях. Всякий раз, коли ми відчуваємо себе втраченими або збитими з пантелику, ми черпаємо сили в любові. З Святом Всіх Закоханих! Щастя і любові!!!", - написала Вікторія під фото.

Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Дитинко, ти шикарна. Зі святом! Люби і будь кохана", "Зі святом тебе, красотулька!", "Чарівна", "Класна така", "Богиня", "Така класна, життєрадісна. Фотки заряджають позитивом", "Шикарний колір тіней! Дуже йде", "Відразу видно Віка зробила собі зуби, посмішка на всі 32)) люби", "Ну дуже сек*уально", "І тебе з святом кохання. Happy valentine's Day".

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