Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників, оскільки виставила напоказ розкішні форми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах видно, як собака Никитюк на прізвисько «Рафік» зайнявся непристойним справою зі своєю іграшкою. Це потрапило на камеру дівчини.

«Як ви думаєте, що зараз він робить зі своєю свинкою?», - коротко йдеться у підписі.

Сама Никитюк позує у відвертій сукні з глибоким декольте. При цьому дівчина заграє на камеру, елегантно посміхаючись передплатникам.

А оскільки кадри Никитюк опублікувала в Сторіс, її прихильники так і не змогли що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів. По завершенню відпочинку телеведуча встигла знятися в незвичайній і стильній фотосесії, а також засвітитися в компанії інших знаменитостей.

Сьогодні зіркою, з якою зустрілася Леся за смачною вечерею, стала нещодавно відома співачка Анна Корсун. Новоспечена артистка виступає під псевдонином maruv.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".

Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані: "Сумую за..."