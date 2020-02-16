Український телеведучий і зірка «Танців з зірками» Володимир Остапчук не витримав потужну хвилю критики після розлучення з Оленою Войченко

Володимир Остапчук нарвався на критику в мережі через скандальну історію про своє розлучення з Оленою Войченко - жінка дорікає колишнього чоловіка в частих зрадах і безвідповідальному ставлення до їхніх дітей.

Так, ситуація навколо скандального розлучення телеведучого, виходить з-під контролю. Учасника останнього сезону "Танців з зірками" постійно ображають в коментарях фолловери, на що він почав відповідати.

Після публікації фото Остапчука з дітьми підписники підняли тему зруйнованого шлюбу в коментарях, а також ображали провідного оціночними судженнями про нього.

«Гарні дітки. Шкода їх. Батько йо...рь», – написала одна жінка в коментарях, на що Остапчук їй відповів: «хороша у вас сім'я. Шкода що ви йо...нута».

«Це просто людина-гамно, яке на старість залишиться одне. І повірте, за те, що він зараз робить, за все його буде чекати розплата. Брехун чистої породи», – написала інша користувачка мережі, чим дуже розгнівала телеведучого.

Остапчук назвав її "закомплексованою ущербною дурепою", яка лізе в чуже життя" і "приймає на себе роль прокурора".

«Слухай сюди уважно. Ти можеш називати кого завгодно «гівном», але повинна розуміти наслідки. Ти закомплексована, ущербна дура, яка лізе в чуже життя і взяла на себе роль прокурора. Я не ліз в твоє життя, але ти вирішила, що раз людина домігся чого/то ти маєш право його засуджувати і говорити свою думку. Тоді слухай: сиди вдома і тримай свою думку при собі. Зі своїм життям, коханням, дітьми, колишньою дружиною та іншими аспектами я розберуся без твоїх порад. Скажи спасибі, що я приділив 20 секунд свого життя на тебе», – відповів він їй.

Але перепалка на цьому не закінчилася.

«А по телевізору просто ангел...», – відзначили в мережі, на що Володимир також не зміг промовчати.

«Мені нецікаво, що ви вмієте. Ви завітали на мою сторінку розповідати та навчати. Видалиться Бога заради», – порадив хейтерам Остапчук.

Нагадаємо, що Остапчук після гучного розлучення вперше заговорив про нетрадиційну орієнтацію: "Ми намагалися...".

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