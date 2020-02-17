Відома українська співачка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими знімками

Як повідомляє Politeka, фотографії вона опублікувала у себе на Instagram.

«Запитуйте все, крім матросів. З матросами після великодня», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що саме такими словами Астаф'єва запропонувала її шанувальникам поспілкуватися з нею.

«Ох вже це почуття гумору. Почитав відповіді і прямо таки іржав. Весела та красива, просто казка», «а про матраци питати? Який більше подобається? Жорсткий чи м'який?», - цікавляться вони.

Уточнимо, що фотографіями відвертих вбраннях Астаф'єва поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася провокаційним кадром, який виклала на своїй особистій сторінці в мережі Instagra.

Даша Астаф'єва - визнана королева відвертих зйомок і регулярно розбурхує шанувальників пікантними кадрами. При цьому співачка і колишня модель не соромиться показувати свою природну красу і іноді публікує в мережі фото без косметики.

Її Instagram рясніє відвертими знімками, які отримують безліч позитивних відгуків і лайків, передплатники захоплюються її красою і вибором нарядів, які підкреслюють її ідеальну фігуру.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро.

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди.

Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.