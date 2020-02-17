Певица показала, чем ее наградила природа

Известная украинская певица Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными снимками

Как сообщает Politeka, фотографии она опубликовала в себя в Instagram.

«Спрашивайте все, кроме матросов. С матросами писля пасхи», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что именно такими словами Астафьева предложила ее поклонникам пообщаться с ней.

«Ох уж это чувство юмора. Почитал ответы и прямо таки ржал. Веселая и красивая, просто сказка», «а про матрасы спрашивать? Какой больше нравиться? Жесткий или мягкий?», - интересуются они.

Уточним, что фотографиями в откровенных нарядах Астафьева поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Даша Астафьева похвасталась провокационным кадром, который выложила на своей личной странице в сети Instagra.

Даша Астафьева - признанная королева откровенных съемок и регулярно будоражит поклонников пикантными кадрами. При этом певица и бывшая модель не стесняется показывать и свою естественную красоту и иногда публикует в сети фото без косметики.

Ее Instagram пестрит откровенными снимками, которые получают множество положительных отзывов и лайков, подписчики восхищаются ее красотой и выбором нарядов, которые подчеркивают ее идеальную фигуру.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь.

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.