Анна представила себе в новому іміджі, показуючи кращі кадри зі свого кліпу

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи кращі кадри зі свого кліпу - пікантний поцілунок з Янісом Тиммой. Молодий баскетболіст буквально спокусив Анну на дорогому мотоциклі.

Так, спочатку в новому кліпі співачка розважається з подругами в нічному клубі. Одягнена вона в блискучий боді і хутряне пальто. Пізніше в кліпі з'являється поліцейський, якого грає улюблений Седокової. Пара спеціально пристрасно цілується, після чого співачка опинилася лежачою на поліцейському байку.

Цей момент окремо вирішила показати Ганна в своєму Instagram:

«Я подарую ящик хорошого шампанського або гроші на нього 💸 того, хто найкраще повторить цю сцену з кліпу #ИгристоеДетка ! Творчий підхід вітається! Знімай свій поцілунок під мій трек, відзначай мене і став хештег #PROпоцелуи 😘😘😘», – написала зірка, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Не так давно Анна здивувала заявою – вона зі своїм молодим коханим Янісом Тиммой чекає поповнення! Після зірка пояснила, що вони разом завели собачку – нового домашнього улюбленця. Тим не менш, підігрівати інтерес до власної персони досить резонансним чином Ганна не втомлюється і в розділі Сторі вирішила виставити кілька "вагітних" фото.

Хоча насправді під футболкою нібито вагітної Анни просто затишно сховався Яніс. На знімку також видно, що зірки позують в піжамах, влаштувавшись на дивані і відпочиваючи після роботи.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином