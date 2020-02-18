Анна представила себя в новом имидже, показывая лучшие кадры со своего клипа

Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая лучшие кадры со своего клипа - пикантный поцелуй с Янисом Тиммой. Молодой баскетболист буквально соблазнил Анну на дорогом мотоцикле.

Так, изначально в новом клипе певица развлекается с подругами в ночном клубе. Одета она в сверкающее боди и меховое пальто. Позже в клипе появляется полицейский, которого играет возлюбленный Седоковой. Пара специально страстно целуется, после чего певица оказывается лежащей на полицейском байке.

Этот момент отдельно решила показать Анна в своем Инстаграм:

«Я подарю ящик хорошего шампанского или деньги на него 💸 тому, кто лучше всего повторит эту сцену из клипа #ИгристоеДетка ! Творческий подход приветствуется! Снимай свой поцелуй под мой трек, отмечай меня и ставь хештег #PROпоцелуи 😘😘😘», – написала звезда, вызвав бурную реакцию в сети.

Не так давно Анна удивила заявлением – она со своим молодым возлюбленным Янисом Тиммой ждет пополнение! После звезда объяснила, что они вместе завели собачку – нового домашнего любимца. Тем не менее, подогревать интерес к собственной персоне довольно резонансным образом Анна не устает и в разделе Стори решила выставить несколько "беременных" фото.

Хотя на самом деле под футболкой якобы беременной Анны просто уютно спрятался Янис. На снимке также видно, что звезды позируют в пижамах, пристроившись на диване и отдыхая после работы.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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