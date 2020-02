View this post on Instagram

Я подарю ящик хорошего шампанского или деньги на него 💸 тому, кто лучше всего повторит эту сцену из клипа #ИгристоеДетка ! Творческий подход приветствуется! Уже завтра кому-то улетят первые тысячи рублей )))) Снимай свой поцелуй под мой трек, отмечай меня и ставь хештег #PROпоцелуи 😘😘😘 P.S. Целовать можно кого и что угодно, главное условие - делать это с любовью 😏🥰