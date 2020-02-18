Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися нові кадри, на яких артистка вирішила показати себе в стильному образі, повідомляє Politeka.

цього разу зірка здивувала стильним кадром в червоній, майже бордовій сукні. Сама Тіна позувала зі стильним макіяжем на обличчі й досить масивними прикрасами.

Варто також зазначити, що створювати настільки дорогі образи співачці допомагають стилісти. Але рука і смак дівчини в її вбранні та аксесуарах відчуваються на всі 100%. Підкреслимо, що Тіна використовує коштовності з червоного і жовтого золота. Артистка часто носить прикраси з східними нотами: вони прекрасно підкреслюють елегантність і жіночність її образ.

Ось що відповіли користувачі:

«найкрасивіша ❣️», «Тіна, краща♥️😍», «Як же все таки червоний тобі до лиця 😍😍🤤», «дуже красива😍😍😍», «Ох вже ці очі 🥰❤️👑❤️», «найкрасивіша жінка😍», «Така ніжна♥️», «УкрТина золота дівчина 😅», «Неймовірно красива😍Тіночка, доброго вам дня!💘Тільки включила «Вільна» і ви виклали пост ❤️», «Яка ж красива😍😍😍».

Не так давно стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.

«Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. У рамках просування своєї продукції Тіна також з'явилася у Львові на спеціальній презентації. Артистка вразила мережа червоною сукнею з глибоким декольте.

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