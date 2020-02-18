Зйомки серіалу «Свати» несподівано покинула виконавиця однієї з головних ролей – актриса Анна Кошмал, виконуюча роль внучки головних героїв Женьки

Про це шанувальники українського серіалу дізналися з Instagram юної актриси. Як відомо, зйомки довгоочікуваного сьомого сезону «Сватів» не так давно стартували під Мінськом і саме там зараз знаходяться актори. Однак, як з'ясувалося днями, 25-річна Кошмал покинула знімальний майданчик. Так, на її сторінці в Instagram з'явилися кадри з Києва.

Шанувальники серіалу припускають, що актрисі довелося повернутися в Україну заради участі у своїх виставах, адже дівчина не тільки знімається в кіно, але й грає в театрі. Ймовірно, пізніше Ганна повернеться в Мінськ для продовження зйомок.

Не виключено також, що актриса вже відіграла свою роль для «зимових» епізодів серіалу, і тепер повернеться на зйомки вже влітку, коли будуть знімати відповідні серії.

Про те, як будуть проходити зйомки «Сватів» раніше розповідав режисер серіалу Андрій Яковлєв. За його словами, влітку команда планує відзняти ще три серії для нового сезону. При цьому він також спростував чутки про те, що в новому сезоні не буде використовуватися матеріал, відзнятий ще в 2017 році.

«Нікого не слухайте. Ми зняли багато. Все чекає свого часу», - підкреслив він.

З цього можна зробити висновок, що деякі сцени Анни Кошмал вже давно готові. Так, на сторінці фан-групи актриси в Instagram можна знайти фото, датоване 2017 роком, на якому актриса фотографувалася на зйомках у сукні 19-го століття. Варто відзначити, що раніше шанувальникам серіалу обіцяли перевтілення героїв у представників того часу в новому сезоні «Сватів».

Раніше ми писали про те, що 25-річна актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову у п'ятому і шостому сезонах популярного серіалу "Свати", змінилася до невпізнання.

З часу виходу попереднього сезону серіалу минуло майже сім років. За цей час Аня, яка запам'яталася фанатам "Сватів" як довговолоса брюнетка, перетворилася на блондинку, змінивши образ дівчинки-неформалки на більш жіночний.

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