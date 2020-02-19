Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила вбити стильним фото, виблискуючи новою зачіскою – безліччю дрібних кісок, доповнює її теплий і спортивний вбрання. Схоже, перед черговим концертом співачка вирішила похвалитися новим стилем перед камерою.

До речі, зірка знає, як правильно доглядати за пишними локонами, і ніякі перефарбування і термоукладки не псують зачіску поп-діви. Ще Ганна часто змінює образи, дивуючи фанатів, і постійно використовує для цього перуки. Але і про своє волосся не забуває – і ці експерименти ніколи не залишаються непоміченими.

"Що в мені змінилося?", - запитала Седокова своїх шанувальників, тут же отримавши сотні коментарів з відповідями.

До цього Анна представила себе в новому іміджі, показуючи кращі кадри зі свого кліпу - пікантний поцілунок з Янісом Тиммой. Молодий баскетболіст буквально спокусив Анну на дорогому мотоциклі.

Так, спочатку в новому кліпі співачка розважається з подругами в нічному клубі. Одягнена вона в блискучий боді і хутряне пальто. Пізніше в кліпі з'являється поліцейський, якого грає улюблений Седокової. Пара спеціально пристрасно цілується, після чого співачка виявляється лежачої на поліцейському байку.

Цей момент окремо вирішила показати Ганна в своєму Instagram:

«Я подарую ящик хорошого шампанського або гроші на нього 💸 того, хто найкраще повторить цю сцену з кліпу #ИгристоеДетка ! Творчий підхід вітається! Знімай свій поцілунок під мій трек, відзначай мене і став хештег #PROпоцелуи 😘😘😘», – написала зірка, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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