52-річна актриса театру і кіно Інна Білоконь, яка виступає дуетом з виконавицею Вєркою Сердючкою в ролі її мами, показала, як виглядає її справжня дочка

Фото Білоконь поділилася у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Незважаючи на сформований образ "простакуватої" жінки, яка як тінь, в хусточці, ходить за Вєркою Сердючкою, в реальному житті Інна Вікторівна виявилася зовсім іншою. Красива, доглянута, завжди охайно і стильно одягнена, а також гаряче кохаан чоловіком та донькою.

До речі, про останню. Дочку актриси звуть Яна і їй 21 рік. Дівчина закінчила Полтавський комерційний технікум і поїхала далі навчатися до Польщі. Відомо, що у красуні є хлопець, який цілком може стати її чоловіком.

Білоконь нечасто ділиться знімками з донькою, але тим не менш, на тих, які можна відшукати в мережі, - видно, як вони сильно та щиро люблять один одного.

На одному з таких кадрів вся родина в зборі (актриса одружена з Олегом Білоконем, з яким вони живуть і ведуть бізнес у Полтаві). Батько з матір'ю ніжно обіймають і цілують дорослу доньку-блондинку на тлі красивої природи.

"З днем доньки!!!! 🥰🥰🥰🥰нямкаєм, цьомкаєм, любкаєм!!!!!!!!❤️", - поділилася актриса під фото.

На іншому знімку вже Яна обіймає матір. "ВДОМА👪🥰🥰", - тепло підписала кадр Білоконь. Варто відзначити їх неймовірну схожість. Шанувальники так і пишуть: "Доця копірочка мамина".

Крім дочки, як ми повідомляли, Білоконь показала у соцмережі свого чоловіка. Незважаючи на те, що Олег виглядає старше дружини, вони гармонійно доповнюють один одного і виглядають щасливими. Зазначимо, пара вже 23 роки у шлюбі. На річницю Інна виставила в Instagram зворушливе фото, на якому вони з чоловіком йдуть за руку і пристрасно дивляться один одному в очі.

"Містер і місіс .....Білоконь💟"; "Річниця? Не може бути... Гірко, але нехай життя ваше буде наповнене яскравими і барвистими подіями 😍", - писали в коментарях під фото.

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