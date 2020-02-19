Телеведучий Дмитро Шепелєв прийняв серйозне рішення, яке, можливо, вдарить по його подальшій кар'єрі на ТБ

Як передає Politeka.net, про це чоловік покійної Жанни Фріске написав у своєму Instagram.

Відомо, що головний телеканал РФ втратив одного з найпопулярніших телеведучих.

Зокрема, шоумен Дмитро Шепелєв принял рішення піти з головного телеканалу Російської Федерації "Першого каналу".

"Сьогодні ми прийняли рішення, що наші шляхи розходяться. Я більше не працюю на Першому. Це непростий вибір, зроблений за спільною згодою", — відверто зізнався чоловік покійної Жанни Фріске.

Дмитро Шепелєв також написав у своєму Instagram, що подібному рішенню не передували ні конфлікти, ні взаємні претензії.

"Перший канал - це цілий світ для мене. Спасибі! Це була чудова подорож", - резюмував російський шоумен в особистому мікроблозі.

"Як добре, що Ви більше не будете вести цю підставну і вельми лицемірну програму", "Прекрасний ведучий з неймовірно правильної промовою і приємним голосом. Все буде добре обов'язково. І як не сумно ми бачимо захід телебачення", "Дійсно шкода, але Перший зараз далеко не перший, передачі відстій", "Передача насправді таке брехня, брехня, слава богу, що її не буде", "Нових крутих проектів вам Дмитро", - підтримали телеведучого шанувальники в комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що чоловік померлої Жанни Фріске приголомшив пікантною детальністю. Колишній український телеведучий Дмитро Шепелєв, який довгий час працював на телеканалі «M1», поділився історією про те відрізку часу.

У своєму пості телеведучий розповів — він працював з відомої української провідної Василісою Фроловою. Багато років тому обидва вели ранкове шоу на «M1».

Як зізнався Шепелєв, для нього це була не робота, адже вони з Василиною «валяли дурня» щоранку, п'ять днів на тиждень. За словами телеведучого, одного разу вони вийшли в ефір голими.

«Серйозно. Не брешу. Ранок після свята Івана Купала. Так, ранок, прямий ефір і нуль одягу», — написав Шепелєв.

Нагадаємо, Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.