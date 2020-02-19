18-річна Кайя, дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, приголомшила публіку пікантним знімком

Як передає Politeka.net, красуня Кайя поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала без верхнього одягу, включаючи топ або бюстгальтер. Так, дівчина зняла своє відображення в дзеркалі, прийнявши досить нескромну позу: вигнула спинку, прикривши рукою оголені груди. Кайя зі злегка вологим волоссям зухвало дивиться в об'єктив.

При цьому можна перерахувати тату на її тілі: зображення ангела, ім'я брата Преслі, число 23, квітка і серце зі сплетених рук.

Примітно, що у підписі до фото Кайя назвала себе "ельфом".

Менш ніж за добу шанувальники понад 345 000 раз поставили "сердечко" під жарким знімком дівчини. Фанати залишили безліч коментарів, не на жарт розпалившись.

"непристойна"

"🔥 Так, ми живемо для цього 🖤"

"Демонструючи свої татуювання, щоб підтримати брата. Як мило 👏"

"Це мистецтво"

"Мама схвалює?"

Зазначимо, Кайя пішла по стопах зоряної матері і вирішила будувати кар'єру моделі. Вона з дитинства готувалася до цього, використовуючи вміння та зв'язки Кроуфорд. У віці 10 років Кайя взяла участь у показі «Young Versace». Потім брала участь у фотосесії для модних журналів «Vogue», «Teen Vogue» і «Pop Magazine».

На подіумі дівчина дебютувала в 2017 році на показі колекції Рафа Сімонса для «Calvin Klein». Після чого Кайя дефілювала для модних будинків Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino. Під час весняного тижня моди 2018 виступила для будинку Versace разом із мамою.

Раніше ми повідомляли, Кайя збентежила фото, на якому постала в блискучому вбранні і з макіяжем у стилі 90-х. Якщо чесно, важко зрозуміти, хто на фото: донька чи мати? Дівчина задерла голову назад і зухвало подивилася в об'єктив.

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