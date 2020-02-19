Леся здивувала "соковитим" кадром в Instagram під час відпочинку в Берліні

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засипаючи телеведучу безліччю компліментів.

Цього разу артистка вирішила показати не традиційний "образ" дня, а свій відпочинок в Берліні на тлі міського пейзажу у світлих вікон. Сама Леся позувала з маскою на обличчі в теплому халаті, оголивши при цьому зону декольте.

Ря будинок з Никитюк на столі можна помітити цілу купу смакоти і різних апетитних страв, на чому сама Никитюк також акцентувала увагу:

«Особа металопластикових вікон Фрау Леся 😁 Вгадайте що у мене в руках?! Слідкуйте за цим постом, я буду постійно коригувати ... у мене сьогодні класна настрій😆❤️#berlin🇩🇪», – грайливо підписала Леся під новим кадром, виставленими в Instagram.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми. Леся не залишилася байдужа до питань і тому розповіла про свої правила схуднення.

«Я нічого не роблю щоб худнути! Просто у мене так багато роботи і такий графік, що я Їм все .. ну майже! Вже 2 роки я не Їм важкий Свинина, телятина, картопля, рис , макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прыщит. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні позбулася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень», - поділилася секретами краси Никитюк.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді

Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані