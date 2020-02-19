Леся удивила "сочным" кадром в Инстаграм во время отдыха в Берлине

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

В этот раз артистка решила показать не традиционный "образ" дня, а свой отдых в Берлине на фоне городского пейзажа у светлых окон. Сама Леся позировала с маской на лице в теплом банном халате, оголив при этом зону декольте.

Ря дом с Никитюк на столе можно заметить целую гору вкусностей и различных аппетитных блюд, на чем сама Никитюк также акцентировала внимание:

«Лицо металопластиковых окон Фрау Леся 😁 Угадайте что у меня в руках?! Следите за этим постом, я буду постоянно корректировать ... у меня сегодня шальное настроение😆❤️#berlin🇩🇪», – игриво подписала Леся под новым кадром, выставленным в Инстаграм.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы. Леся не осталась равнодушна к вопросам и поэтому рассказала о своих правилах похудения.

«Я ничего не делаю чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я Им все .. ну почти! Уже 2 года я не Им тяжелый Свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе избавилась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю», - поделилась секретами красоты Никитюк.

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