У суботу, 22 лютого, буде фінал Національного відбору на Євробачення 2020

Зовсім скоро стане відомо, кого Україна відправить на головний музичний конкурс світу. За результатами першого етапу у фінал нацвідбору пройшли шість претендентів.

Нагадаємо, що спочатку було 16 учасників. Перший півфінал успішно пройшли Jerry Heil, KRUTЬ і група Gо A. З другого у фінал пропустили TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

В останньому етапі нацвідбору вони будуть брати участь в такому порядку:

1. KRUTЬ з піснею “99”;

2. Jerry Heil – VEGAN

3. Gо_A – Соловей

4. David Axelrod – HORIZON

5. KHAYAT – Call for love

6. TVORCHI – Bonfire

Розповімо трохи про учасників. KRUTЬ – це псевдонім 23-літньої Марини Круть з міста Хмельницький. Дівчина представляє жанр інді-соул. У своїх піснях KRUTЬ використовує не тільки голос, але і бандуру. Вона прославилася на вокальному шоу "Х-Фактор" і пробилася у фінал. Для “Євробачення” Марина написала пісню “99”. Вона співає, що будь-яка людина здатна впасти, але є багато причин, щоб знову стати на ноги та йти далі.

Jerry Heil, вона ж – Яна Шемаєва, 24-річна дівчина з Василькова Київської області. Спочатку викладала в мережу кавери на відомі пісні. Засвітилася на шоу "Х-Фактор". Але справжнього успіху досягла у 2019 році, випустивши пісню "Охрана отмєна". Назва пісні "Vegan" ("Веган") говорить сама за себе. Цікавий факт: 2020-й оголосили роком веганів.

Go-A – київська група, яка зібралася у 2012 році і виступає в жанрі электрофолку. У неї входять вокалістка Катерина Павленко, гітарист Іван Григоряк, мультинструменталист Тарас Шевченко, Ігор Диденчук (грає на сопілці). За словами музикантів, пісня “Соловей” розповідає про різний життєвий досвід і закликає зберігати оптимізм у будь-якій ситуації. Особливо в амурних справах.

David Axelrod (Девід Аксельрод) – почав свою музичну кар'єру, як Володимир Ткаченко. Але вже в зрілому віці офіційно змінив паспортні дані. Під таким псевдонімом він виступав у шоу “Голос країни”. До цього був фіналістом проекту “Шанс”, брав участь в “Таврійських іграх” і шоу “Х-Фактор”, де теж дійшов до фіналу. А в 2011 році посів третє місце в іншому шоу – “Танці з зірками”. На Євробачення Аксельронд збирається повезти ліричну баладу "HORIZON". Він написав пісню, коли дізнався про вагітність дружини Олени Мозгової.

KHAYAT – Андрій Хаят, 22 роки, народився в Знам'янці на Кіровоградщині. Музикант виступає в жанрі фольктроніка. Тобто, поєднує електронну музику з українськими етнічними мелодіями. Андрій дійшов до фіналу у дев'ятому сезоні шоу “Голос країни”. В 2019-му він теж брав участь у національному відборі, але не пройшов далі півфінал. Трек "Call for love" закликає не боятися любові, а приймати її, як потужну силу, яка змушує життя грати новими фарбами.

TVORCHI. Тернопільський дует, в який увійшли Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні. Хлопці об'єдналися в 2018 році і відіграють електронно-вокальну музику. Група випустила два альбоми: "The Parts" і "Disco Lights". За словами виконавців, їх конкурсна пісня Bonfire піднімає екологічні проблеми.

В цьому році пройде вже 65-й вокальний конкурс. Нагадаємо, що в 2019 році в Тель-Авіві переміг Дункан Лоуренс з Нідерландів. Він отримав 492 бали за пісню "Arcade". Тому Євробачення-2020 пройде у Роттердамі. 12 і 14 травня там проведуть два півфінали. А 16 травня відбудеться фінал і весь світ дізнається, хто ж переможець.

У 2020-му році "Євробачення" пройде під слоганом "Open Up", що в перекладі з англійської – "Відкрийся". Організатори кажуть, що учасникам доведеться вкласти власний сенс у цю фразу. Найголовніше – відкритися слухачам.

За правилами, учасниками можуть стати музиканти яким до першого півфіналу Євробачення виповниться 16 років. Вони повинні самі написати конкурсну пісню. При цьому композиція не повинна була звучати на телебаченні, радіо, в інтернеті або на концертах до вересня.

Бажаючим показати себе на Євробаченні потрібно спочатку пройти національний відбір. Варто відзначити, що в 2020 році в Україні ввели нове правило: учасниками не можуть бути люди, які виступали в Росії з 2014 року. Не можна також планувати або оголошувати про майбутні концерти на території РФ під час всього конкурсу. Ще одна заборона – відвідування Криму всупереч українським законам. При порушенні музикантів тут же виключать з Нацвідбору.

Цього року в журі сидять: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов. Саме від них залежать результати відбору. Але, крім суддів, музикантів оцінюють ще й глядачі. Вони можуть підтримати вподобаного виконавця, відправивши СМС. Ведучий – Сергій Притула.

Учасники Нацвідбору виступлять 22 лютого о 19:00. Фінал покажуть у прямому ефірі телеканалів “СТБ” і “UA: Перший”. Тоді ж на YouTube запустять трансляцію онлайн.

Нагадаємо, Данилко несподівано звернувся до українців з-за "Євробачення-2020": "Міхалич, ти шикарний!".

Як повідомляла Politeka, Україну на Євробаченні чекає катастрофа, шансів практично немає: "Країна скотилася...".

Також Politeka писала, що Нацвідбір на Євробачення-2020 обернувся скандалом, під ударом опинилася Кароль: "Потрібно повернути борг...".