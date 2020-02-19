Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ролик з "перетворенням".

У розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує. А кінцевий результат - повністю готовий макіяж і новий образ зірка представила на основній сторінці в соціальній мережі.

Так, співачка сфотографувалася крупним планом, і була негайно розкритикована за дивний колір з сірим відтінком. Шкіра, і справді, придбала на знімку жовтуватий відтінок. На думку шанувальників, зірка занадто перестаралася з макіяжем.

Кілька днів тому зірка презентувала новий кліп. Так, ролик на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки. Сама робота була представлена разом з виконавцем Juan Magan.

Каменських у свою чергу зазначила, що задоволена роботою з Juan Magan. В Instagram зірка також представила кілька пікантних кадрів зі свого кліпу. На останньому з них вона позувала в незвичайному полукружевном костюмі кислотного відтінку.

Так, зірка сидить в кріслі серйозно дивлячись перед собою й показуючи ідеальний образ.

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