Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм ролик с "преображением".

В разделе Стори появились кадры того, как Настя красится и какие косметические средства использует. А конечный результат - полностью готовый макияж и новый образ звезда представила на основной странице в социальной сети.

Так, певица сфотографировалась крупным планом, и была немедленно раскритикована за странный цвет лица с серым оттенком. Кожа, и вправду, приобрела на снимке желтоватый оттенок. По мнению поклонников, звезда слишком перестаралась с макияжем.

Несколько дней назад звезда презентовала новый клип. Так, ролик на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки. Сама работа была представлена вместе с исполнителем Juan Magan.

Каменских в свою очередь отметила, что довольна работой с Juan Magan. В Инстаграм звезда также представила несколько пикантных кадров со своего клипа. На последнем из них она позировала в необычном полукружевном костюме кислотного оттенка.

Так, звезда сидит в кресле серьезно смотря перед собой и показывая идеальный образ.

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