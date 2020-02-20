Дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка відкрито розповіла про переживання, які зазнала у зв'язку з перемогою на Олімпіаді

Мова про зимову Олімпіаду-2006, що проходила в італійському Турині. Так, 14 років тому Навка разом з партнером Романом Костомаровим перемогли на іграх, після яких обидва вирішили залишити спортивну кар'єру.

Як передає Politeka.net, Навка у своєму мікроблозі в Instagram поділилася вражаючими кадрами з того змагання. А також розповіла в підписи до них про свої переживання.

"Ми змогли, в цей переломний день, ми стали першими... Що я хочу сказати, всі бачать красиві картинки, щасливі обличчя, емоції, але зовсім ніхто не розуміє скільки каторжної праці стоїть за перемогами наших спортсменів... Тільки пройшовши цей шлях можна судити про те, хто, як і чого досягає. 💯 Це нескінченна праця самовдосконалення, боротьба з власним тілом, сталеві нерви, жорстка самодисципліна і внутрішній стрижень, завдяки якому, ти не здаєшся, а рухаєшся вперед і тільки вперед!!! 💪💪💪", - написала в соцмережі Тетяна.

Шанувальники підхопили ностальгічну хвилю і залишили безліч коментарів.

"Навка, ти, зрештою, заслужила Пєскова"

"Тетяна і Роман! Найкраща пара в танцях на льоду на всі часи! Пам'ятаємо про вас і пишаємось завжди!!!"

"Оооо а як ми кричали!!!! Плескали! Ридали від цих емоцій!!! Як ми затискали кулачки до болю і синюшних плям потім на долонях!!! Улюблена, найкрасивіша пара!!! ❤️"

Раніше ми повідомляли, як Навка не посоромилася на камеру показати, як п'є горілку і закусує салом. Кадрами дружина Пєскова поділилася в "сторіз" в Instagram. Одягнена в теплу сукню, підкреслену модною поясною сумкою Louis Vuitton, вона постала біля самовара з льоду поруч зі столиком, на якому стояли стопки і вже була заготовлена закуска.

«Дорогі друзі, всім бажаю здоров'я. Тому що горілочка і сало... Що може бути прекрасніше на свіжому повітрі», - зазначила Навка, перехиливши чарку.

Нагадаємо, що Тетяна Навка зігнулася в пікантній позі, підкоривши навіть Волочкову: "Це з Камасутри?".

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