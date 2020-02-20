Українська співачка Катерина Бужинаская, яку деякі українці в мережі порівняли з Таїсією Повалій за схожість у зовнішності, зважилася на зміни творчого образу

На знімках естрадна виконавиця з'явилася в новому відвертому образі, пише Рoliteka.net. На артистці був прозорий плащ і вона позувала у білизні.

Крім того, шанувальники артистки у зв'язку з виходом її нового кліпу на нову пісню про кохання, пристрасть і фатальну красуню, відзначили її нову зачіску і те, що співачка змінила колір волосся. Так з милої блондинки, Катерина перетворилася на рудоволосу "бестію".

Співачка впевнено позувала на камеру, шанувальники у зв'язку з такою кардинальною зміною в зовнішності Бужинської пишуть різне: деяким образ артистки здався дуже свіжим, модним, вони назвали співачку "гарною", "розкішною жінкою". Деякі ж - навпаки - змін не оцінили і написали в коментарях навіть образливі слова, за типом "Жах", "що це таке" і т. д.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська постала в довгій сукні з незвичайним малюнком і глибоким декольте, завдяки якому підкреслена пишні груди. Довге хвилясте волосся Бужинської спустилися по плечах і на груди. Макіяж зірка зробила з акцентом на очі.

Артистка не дивиться в кадр, при цьому вона виглядає дуже загадково.

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На своїй сторінці в Instagram Катерина Бужинська показала кілька ефектних фото на пляжі.

Її пози на фото були досить відверті, а відкритий купальник вигідно показав принади.

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