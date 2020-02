View this post on Instagram

Уже завтра,ну очень женская песня,о любви,которая может окрылять или убивать.. послушать полностью можно нажав на ссылку в шапке профиля!#новаяпесня #бужинская #оженщине #танго #премьера #бужинська #tangofemmefatale #настоящаяженщина @bezikovich