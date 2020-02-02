Українська співачка Злата Огневич відпочиває за кордоном

Зірка практично щодня публікує гарячі знімки з курота, пише Рoliteka.net. На одному з останніх фото Злата постала в купальнику і міні-шортах.

Стрункі подкачені ніжки, тонка талія і пышні груди - чудово вийшли на знімку. При цьому можна помітити красивий загар, набутий під сонячними променями.

Злата позує, сидячи на велосипеді, поставивши одну ногу на педаль, а іншу на землю.

Зірка схилила голову з пишним волоссям назад і широко посміхнулася. Виглядає дівчина просто ідеально.

Позаду Огневич видні місця для відпочинку, будиночок, пальми та інші рослини.

"На о. Гілі немає ніяких авто! Тільки вело або ... коні 😊 Тому, я вибрала вело 🌴", - підписала зірка давши зрозуміти шанувальникам, що перебралася з Балі на Гілі.

За чотири години пост сподобався більше 5000 тисячам користувачів мережі. Також публікація зібрала багато коментарів.

"Ось це фото! 😍", "Яка фотка😍😍😍Сочняк🔥🔥🔥", "Як у казці 😍", "Сексі👍", "Красуня", "Можна коментар під моїм фото від Злати ?❤️", "Відмінно, мені б зараз на велосипеді погоняти по двору. обожнюю 🚲", "Таке гарне фото 😍", "Можна було і на коні! "Зозулю" згадати 😉", "Супер! І повітря чистіше бо автомобіля немає", "Красуня", "Лялечка на картинці! Класно! 👍👀😍👌👏", "😎 Шикарний вигляд, без шансів мило.А чому вело,а не коня?", "Красива😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич позувала на веранді, з якої відкривався гарний вид.

Сама Злата притулилася до опори в одному низі від купальника. Дівчина стала на носочки, таким чином став помітний красивий рельєф її ніг.

Хвилясте волосся вона закинула назад, при цьому дивлячись вперед.

Раніше ми писали, що Злата сиділа в білій локації, розкинувши ноги в світло-синіх джинсах. Образ української знаменитості завершують різні прикраси: кільця, сережки, годинник і браслет.

Огневич широко посміхається, її очі світяться від щастя. Доповнює стильний і привабливий образ - зачіска у вигляді пишного волосся.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

Також повідомлялося, що Злата Огневич повністю роздяглася заради пікантного відео: «мокра і гаряча»

Ще Politeka писала, що Злата Огневич кардинально змінила зовнішність: "Взагалі не дізнатися!"