Українська співачка Катерина Бужинаська порадувала шанувальників вельми відвертими фоторафиями в Instagram

На знімках зірка з'явилася в білому купальнику з великим декольте, пише Рoliteka.net. На артистці рожевий капелюх з великими полями, який доповнює гарячий образ.

Співачка демонструє апетитні принади, крутячись перед зерколом. Фотограф встиг піймати пікантний кадр із зіркою - пружну сідницю Бужинської.

Артистка гладить себе, або прикриває тіло білим халатом. Вона розставляє ноги і робить свый образ ще більш гарячим.

Образ Катерини доповнюють білі кучері і манікюр.

"А що для вас означає сексуальність?Для мене внутрішня сексуальність — і є харизма жінки. Саме вона приваблює і притягує. Це таке «внутрішнє сяйво», унікальність, аура, «смакота». Це любов до своїх особливостей, а не бажання підганяти себе під стандарти", - підписала знімки зірка.

За 19 годин пост Бужинської зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Катя, ви просто супер жінка! Талановита, красива, розумна!! Захоплююся Вами дуже давно!! Ви молодчинка!...", "Сексуальність це ви😍😍😍🔥", "Ну не можна бути на світі красивою такою👌👍", "Красивуща🔥", "Шикарна красуня!!!❤️❤️❤️", "Шикарна 🔥😍", "Вогонь🔥🔥🔥🔥", "Розкішна", " Wow! 🔥🔥", "Золоті слова", "💯 з Вами згодна❤️👍👏👏👏", "Cool!🎉", "Вау ! ❤️", "Катя😍😍😍Ви вогонь!!!! Гарна яка!!!", "Нічого собі аура!", "Катя, ви вогонь 🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Бужинська постала в довгій сукні з незвичайним малюнком і глибоким декольте, завдяки якому підкреслена пишні груди. Довге хвилясте волосся Бужинської спустилися по плечах і на груди. Макіяж зірка зробила з акцентом на очі.

Артистка не дивиться в кадр, при цьому вона виглядає дуже загадково.

Раніше ми писали, що Катерина Бужинська показала, як відпочила на відомому півострові Халкідікі.

На своїй сторінці в Instagram Катерина Бужинська показала кілька ефектних фото на пляжі.

Її пози на фото були досить відверті, а відкритий купальник вигідно показав принади.

Нагадаємо, українська співачка виставила напоказ свої пишні принади: «Ось це форми!»

Як повідомляла Politeka, известная співачка роздяглася в людному місці і показала клас: «мокра і гаряча»

Також Politeka повідомляла, що известная українська співачка «вивалила» пишний бюст: «Вже скучила…»