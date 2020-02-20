Украинская певица Екатерина Бужинаская, которую некоторые украинцы в сети сравнили с Таисией Повалий за схожесть во внешности, решилась на изменения творческого образа

На снимках эстрадная исполнительница предстала в новом откровенном образе, пишет Рoliteka.net. На артистке был прозрачный плащ и позировала она в белье.

Кроме того, поклонники артистки в связи с выходом ее нового клипа на новую песню о любви, страсти и роковой красавице, отметили ее новую прическу и то, что певица сменила цвет волос. Так с милой блондинки, Екатерина превратилась в рыжеволосую "бестию".

Певица уверенно позировала на камеру, поклонники в связи с такой кардинальной сменой во внешности Бужинской пишут разное: некоторым образ артистки показался очень свежим, модным, они назвали певицу "красивой", "роскошной женщиной". Некоторые же - напротив - перемен не оценили и написали в комментариях даже обидные слова, по типу "Ужас", "что это такое" и т. д.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская предстала в длинном платье с необычным рисунком и глубоким декольте, благодаря которому подчеркнута пышная грудь. Длинные волнистые волосы Бужинской спустились по плечам и на грудь. Макияж звезда сделала с акцентом на глаза.

Артистка не смотрит в кадр, при этом она выглядит очень загадочно.

Ране мы писали, что Екатерина Бужинская показала, как отдохнула на известном полуострове Халкидики.

На своей странице в Instagram Екатерина Бужинская показала несколько эффектных фото на пляже.

Ее позы на фото были весьма откровенны, а открытый купальник выгодно показал прелести.

Напомним, что украинская певица показала чувственные фото и трогательно призналась в любви.

Politeka сообщала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

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