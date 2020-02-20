Леся Нікітюк показала незвичайне фото, на якому їй вдалося сфотографувати якийсь загадковий літальний об'єкт

Популярна українська ведуча проводить ці дні в Берліні. Леся з цікавістю вивчає пам'ятки німецької столиці і ділиться кадрами зі своїми підписниками. Як повідомляє Politeka, на цей раз зірка опублікувала нове фото з Берліну в своєму Instagram.

На ньому Леся позує вся в чорному і з бешкетним високим хвостиком на голові. Ведуча стоїть на мосту і посміхається, при цьому увагу до себе привертає незвичайний об'єкт, що як би «завис» над головою у ведучої.

«Це у мене над головою німб або НЛО? Берлін ти прекрасний», - написала ведуча у підписі до фото.

Об'єкт дійсно схожий на традиційну «літаючу тарілку» з фантастичних фільмів. Однак, пояснення виявилося набагато більш банальним: над головою у Лесі виявився фрагмент від ліхтаря, стовп якого закриває її волосся.

Втім, фотографія ведучої все ж розвеселила її шанувальників. Вони кинулися навперебій фантазувати про те, чим міг би виявитися загадковий об'єкт.

«То таргани в фрісбі грають», «Ахаха вушко міккі мауса», «Це тебе Німецькі папараці знімають своїм дроном, не кожен день до них зірки такого масштабу приїжджають», «Німб над головою Лесі, ні, не може такого бути, я краще в НЛО повірю», «Вауу красуня яка гордість України», «Атака НЛО очевидно, всі робимо шапочки з фольги», - пишуть люди.

До цього Леся зізналася, що багато люди при зустрічі з нею насамперед відзначають її зростання.

«Кожен день, мінімум 1 або навіть 2 рази, на протязі всі моєму житті (21 рік) мені говорять одну і ту ж фразу!!

Ого! Ви така висока.

Серйозно ?!? Це перше що приходить в голову кожному зустрічному!», - розповіла ведуча.

У зв'язку з цим вона вирішила раз і назавжди нагадати всім про своїх параметрах, щоб люди перестали дивуватися при зустрічі:

«Зріст 180 см(плюс каблук 7-10 см)».

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