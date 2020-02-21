Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала новий ролик в незвичайному образі

На кадрах Регіна позує в піджаку або чомусь подібному синьо-червоного кольору з елементами білого. На руках у неї щось схоже на рушник. Під піджаком можна побачити чорний них з великим декольте. Образ Тодоренко доповнила ланцюжком на шиї і стильною зачіскою. Співачка сиділа в салоні, коли її зняв перехожий через скло. Але артистка вирішила опублікувати ці кадри. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити новий образ і написати коментарі. Все із-за того, що ролик був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром .

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото. В цей раз Регіна показала зимовий кадр, нагадавши про компанії, з якою співпрацює.

«Мені здається, зима — це абсолютно чарівне сімейне час, і я завжди обожнювала його, що в дитинстві, що зараз. Чекаю не дочекаюся, коли можна буде всією родиною кататися на ватрушках весь день, а ввечері закутатися в плед з чашкою чаю і дивитися кіно.

Повідомлялося, що Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром.

цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки. Так, на свіжому фото вона відображена в бікіні гірчичного кольору з плавками-бразилианами, які носяться з лямками, високо піднятими на стегнах. Доповнила образ зірка звичайної капелюхом і тканинної сумкою через плече.

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