Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, по словам Регины, она решила приобщить сына к постоянным поездкам, и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска, засветив стильный купальник перед поклонниками.

На новом снимке артистка позировала на фоне побережья, сидя возле прозрачной воды. На фоне белоснежного песка и практически прозрачной воды звезда выглядела особенно загоревшей.

Так, Регина сидела на песке у самой кромки воды, забросив одну руку за голову и глядя в сторону. Одета артистка в стильный купальник темно-алого оттенка. Стоит отметить, что подобного типа бикини звезда выбирала уже не раз.

"Только здесь такая вода! Дополнение: по всей видимости, вот так выглядит настоящий шоколад" – пишет под новым кадром звезда, спровоцировав в Инстаграм целую волну комментариев.

Также на похожем фото она запечатлена в бикини горчичного оттенка с плавками-бразилианами, которые носятся с лямками, высоко поднятыми на бедрах. Дополнила образ звезда обычной шляпой и тканевой сумкой через плечо.

Артистка позировала на побережье, возле специального бара, однако все внимание пользователей привлекли, конечно же, плавки звезды.

“До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители", - остро подписала новый кадр Регина, предугадывая основную тему обсуждения среди поклонников.

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