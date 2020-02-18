Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, по словам Регины, она решила приобщить сына к постоянным поездкам, и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска. Так, на свежем фото она запечатлена на солнечном кадре в кружевной майке (или же платье - из-за обрезанного кадра невозможно рассмотреть точно). Без макияжа и со спущенной соломенной шляпкой на голове артистка выглядит весьма интересно и ярко.

«#пораНаРаботу Ну, что я на встречу со сценаристами #ПятницаСРегиной @prtshow. Знаю, что вы заждались!!!», – написала Тодоренко, акцентируя таким образом внимание на завершении своего отпуска с сыном.

Также на похожем фото она запечатлена в бикини горчичного оттенка с плавками-бразилианами, которые носятся с лямками, высоко поднятыми на бедрах. Дополнила образ звезда обычной шляпой и тканевой сумкой через плечо.

Артистка позировала на побережье, возле специального бара, однако все внимание пользователей привлекли, конечно же, плавки звезды.

“До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители", - остро подписала новый кадр Регина, предугадывая основную тему обсуждения среди поклонников.

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