Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда решила рассказать о своем новом достижении вместе с супругом. Как выяснилось, артистка удостоилась награды за свою свадьбу, проведенную в Италии. По версии российского журнала, праздничный вечер пары стал «Лучшей звездной свадьбой».

Вот что написала Регина:

"Вчера мы узнали, что наша свадьба стала лучшей в номинации "Звездная" по версии журнала @wedding_magazine_russia. Это, примерно, как получить "Оскар" в сфере организации самого долгожданного торжества в жизни молодоженов", - написала артистка.

Отметим, в Инстаграм звезда также представила фото, чтобы подогреть интерес к собственной персоне. На снимке они с мужем стоят лицами друг к другу, но чуть повернули головы в сторону камеры. Пользователи сети были рады увидеть подобную новость от звезды и написали множество хвалебных слов в адрес Регины и Влада.

Также Регина поделилась важными для себя размышлениями в Инстаграм:

«#Сократ «Я знаю, что ничего не знаю».Вот иногда я думаю, что количество информации в моей голове мешает мне жить спокойно. Гораздо проще было бы существовать с ощущением перманентно форматирующего диска.

Порой я грущу от того, что до сих пор не изобрела Tesla, не разработала Instagram , не запустила зонд на Марс, не написала песню #BadGuy (@billieeilish ) и уж тем более не получила за неё Грэмми. Что по итогу я оставлю после себя? Какая моя функция/миссия?», – написала Тодоренко под новым снимком.

После артистка отметила, что отвечает на такие вопросы я отвечаю каждый день, чтобы не превратиться в овощ и не исчезнуть бесследно. К тому же, ей запала в душу фраза Митча из сериала #TheMorningShow : «Мне кажется, я делаю что-то не то , что-то абсолютно не относящееся к вечности».

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