Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко показала новое фото с отдыха

На фото Регина позирует в рубашке или блузке, а также видна нижняя часть купальника, который оказался мини. На руках Тодоренко держит сына, который в свою очередь держит бокал с чем-то. На фоне можно увидеть мокрый песок, воду, пальмы и другую растительность. Небо было практически чистым. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сын , я так люблю в тебе отца)", - написала Тодоренко под фото.

Сразу появился под кадром глава семейства - Влад Топалов. Он написал несколько комментариев, в которых ставил только сердечка.

Фанаты успели поставить почти 300 тысяч лайков и написали множество комментариев под фото:

"Какое милое фото. Регина, вы в прекрасной форме и вам очень идет материнство", "ААААА, как же хочется туда. Лежать на белоснежном пляже, есть фрукты и ни о чём не думать", "Когда за вторым", "Регина,ты очень хорошая мама для этого ребёнка", "Какие классные! И какая красота вокруг", "Какие же вы хорошенькие. Регина хорошего, вам отпуска с малышом", "то самое классное ощущение. Видеть Вашу любовь в ребёнке", "Шикарный снимок с шикарными вами!", "Нужно будет мужу в отпуске показать эту фотографию и сказать «просто сфоткай так же»".

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска, засветив стильный купальник перед поклонниками.

На новом снимке артистка позировала на фоне побережья, сидя возле прозрачной воды. На фоне белоснежного песка и практически прозрачной воды звезда выглядела особенно загоревшей.

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