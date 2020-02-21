Леді Діана Спенсер була змушена дотримуватися спеціальної дієти через проблеми зі здоров'ям

Про це пише видання The Daily Mail.

Діана загинула 23 роки тому, але подробиці її особистого життя досі турбують прихильників.

Кухар Даррен МакГрейді знав все про смаки Спенсер в їжі, оскільки майже 15 років він провів на королівській кухні.

За його словами, Леді Діана Спенсер обожнювала фарширований перець і могла їсти це блюдо кілька разів на день.

Діана дуже ретельно стежила за раціоном. А коли медики діагностували у неї булімію, то принцеса і зовсім відмовилася від усіх шкідливих продуктів. Їй навіть довелося забути про улюблену яловичину, замінивши її бараниною.

«Тоді вона мені сказала: «Даррен, подбай про жири, а я подбаю про вуглеводи у спортзалі». Заради неї я поміняв стиль готування — ніяких важких кремів і насичених соусів», - згадує Даррен МакГрейді.

Через хворобу для Леді Діани щодня складали спеціальну дієту, але принцеса могла спонтанно змінити свої уподобання в останню хвилину.

«Вона могла передумати навіть у тому випадку, якщо страва вже було готове. Все залежало від її настрої», — додав кухар королівської сім'ї.

МакГрейді пропрацював з Діаною чотири роки. За цей час він встиг щиро полюбити принцесу сердець. До сьогоднішнього дня Даррен згадує про Спенсер з ностальгією, вважаючи її абсолютно унікальною людиною.

Раніше ми розповідали про те, що принцеса Діана Спенсер сильно конфліктувала зі своєю матір'ю. У Діани склалися прекрасні стосунки з синами Вільям і Гаррі, однак, з матір'ю щось пішло не так.

Слуга принцеси Уельської Пол Беррел розповів відверті деталі з життя покійної.

За його словами, як-то раз він став свідком цього телефонної сварки між Діаною та її матір'ю.

"Діана сказала: "приходьте, слухайте, а мати ... побила її за те, що вона бачилася з мусульманським чоловіком..." - "Ти не що інше, як повія і повія. Це я виховувала, повію", - сказала мати принцеси Діани. Такий діалог відбувся між родичками, за словами Беррела.

Беррелл додав, що після розмови принцеса Діана сказала йому, що більше ніколи не буде розмовляти з матір'ю, поки вона живе.

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