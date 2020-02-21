Анна після зміни іміджу показала на фото, як фарбується перед концертом

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд особою дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

На кадрах, показаних артистка підвела підсумки правильного нанесення макіяжу і похвалилася новою помадою-олівцем.

Зазначимо, раніше артистка розповіла, що потрібно робити, щоб не програти "шкідникам краси", нам потрібно: ретельно очищати шкіру, скоротити очищення скрабом до одного разу на 7-14 днів, витирати вологе обличчя сухою або матуючою серветкою, акуратно прикладаючи до шкіри, а не розтираючи її.

Протягом дня користуватися термальною водою, щоб не пересушувати шкіру. Не використовувати відбілюючі креми і пілінги, це може посилити чутливість до ультрафіолету і прискорити старіння. Наносити нічний крем, тільки не зимовий варіант, в цьому випадку шкіра буде потіти і псуватися, а пори будуть забитими.

Відзначимо, вчора артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.

«Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике ❤❤❤ ! І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.

До цього артистка вирішила вбити невеликими роликам в Instagram, блиснувши майбутньої новою зачіскою. Перед дзеркалом зірка з'явилася в звичайному вбранні. Також видно, що стиліст працює над волоссям артистки, зістригаючи чубчик і укладаючи ту вперше.

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