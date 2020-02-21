Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом
Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.
"Б'є струмом": з новим пеклом зіткнулися евакуйовані в Санжарах, кадри з санаторію
Переполох через коронавірус, поїзд "Київ-Москва" оточили: "всіх пасажирів..."
З Монатіком стався нещасний випадок, з'явилися подробиці: «Прямо під час концерту...»
Вагітні Кароль, Брежнєва і Джамала вразили зовнішнім виглядом: топ зіркових матусь
У розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд особою дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.
На кадрах, показаних артистка підвела підсумки правильного нанесення макіяжу і похвалилася новою помадою-олівцем.
Зазначимо, раніше артистка розповіла, що потрібно робити, щоб не програти "шкідникам краси", нам потрібно: ретельно очищати шкіру, скоротити очищення скрабом до одного разу на 7-14 днів, витирати вологе обличчя сухою або матуючою серветкою, акуратно прикладаючи до шкіри, а не розтираючи її.
Протягом дня користуватися термальною водою, щоб не пересушувати шкіру. Не використовувати відбілюючі креми і пілінги, це може посилити чутливість до ультрафіолету і прискорити старіння. Наносити нічний крем, тільки не зимовий варіант, в цьому випадку шкіра буде потіти і псуватися, а пори будуть забитими.
Відзначимо, вчора артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.
«Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике ❤❤❤ ! І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.
До цього артистка вирішила вбити невеликими роликам в Instagram, блиснувши майбутньої новою зачіскою. Перед дзеркалом зірка з'явилася в звичайному вбранні. Також видно, що стиліст працює над волоссям артистки, зістригаючи чубчик і укладаючи ту вперше.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» образом