Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото під час "преображення" у гримерці.

У розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує. А кінцевий результат - повністю готовий макіяж і новий образ зірка представила на основній сторінці в соціальній мережі. Причому зірка позувала без сценічного костюма, а в звичному спортивному одязі - вільної толстовці і шкіряних лосинах.

«На Єву Лангорию так дуже схоже 🔥», «Кепка супер💣», «Красуня 👌❤️», «Улюблена красуня💟💟💟», «Прекрасна Анастасія🍭🍭🍭🍭🍭🍭👄👄👄👄👄🔥🔥🔥», «Дуже красива!!!💜💜💜💜💜», «Підкажіть будь ласка бренд кепки 😍», «Ти мені сьогодні снилася реально😂.», «Ідеальна😍🔥», «Стильно 🔥», «Де кільце і Потап?», – пишуть користувачі.

Кілька днів тому зірка презентувала новий кліп. Так, ролик на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки. Сама робота була представлена разом з виконавцем Juan Magan.

Каменських у свою чергу зазначила, що задоволена роботою з Juan Magan. В Instagram зірка також представила кілька пікантних кадрів зі свого кліпу. На останньому з них вона позувала в незвичайному полукружевном костюмі кислотного відтінку.

Так, зірка сидить в кріслі серйозно дивлячись перед собою й показуючи ідеальний образ.

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