Популярна артистка Мер'єм Узерлі, яка працює моделлю і знімалася в серіалі "Величне століття", покрасувалася в напівтемряві з відомим британцем

На новому аматорському фото Мер'єм позувала поруч з шотландським актором Джерардом Батлером. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки:

"What a great human being you are ❣️" (Яка ти велика людина ❣️), - пише Узерлі поруч з фото. На знімку і вона, і Батлер посміхаються, фото робили, очевидно, в темний час доби. Кадр вийшов не дуже якісним, але атмосферним.

Крім того, що шанувальники Узерлі встигли пожартувати трохи і назвати акторів "парочкою", вони також зазначили, що на обличчі Узерлі видно сліди "руки косметолога і хірурга". Мовляв, навіть при такому освітленні неозброєним оком можна розглянути, що Мер'єм не гребує різноманітними процедурами по догляду за собою, так званими "уколами краси" зокрема. Деякі ж вважають, що актриса робила пластику обличчя.

Раніше Мер'єм постала зі статуеткою при світлі дня у декорованій непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримане укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.

Раніше Мер'єм показалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.

У коментарях під публікацією фолловери пишуть про те, що нагорода, як Кращій актрисі цілком заслужена і що наполовину німкеня, наполовину туркеня - просто справжній "діамант" сучасного шоу-бізу.

