Популярная артистка Мерьем Узерли, которая работает моделью и снималась в сериале "Великолепный век", покрасовалась в полумраке с известным британцем

На новом любительском фото Мерьем позировала рядом с шотландским актером Джерардом Батлером. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки:

"What a great human being you are ❣️" (Какой ты великий человек ❣️), - пишет Узерли рядом с фото. На снимке и она, и Батлер улыбаются, фото делали, очевидно, в темное время суток. Кадр получился не очень качественным, но атмосферным.

Помимо того, что поклонники Узерли успели пошутить немного и назвать актеров "парочкой", они также отметили, что на лице Узерли видны следы "руки косметолога и хирурга". Мол, даже при таком освещении невооруженным глазом можно рассмотреть, что Мерьем не брезгует разнообразными процедурами по уходу за собой, так называемыми "уколами красоты" в частности. Некоторые же считают, что актриса делала и пластику лица.

Ранее Мерьем предстала со статуэткой при свете дня в декорированном неброскими блестками платье-чехле с прозрачной сеточкой в виде рукава. Сдержанная укладка, глубокий взгляд, неяркий макияж - артистка в этот раз выглядела просто превосходно.

Ранее Мерьем показалась в компании известного ведущего и специалиста в стиле в подобном наряде, но нынешней образ превзошел все ожидания модников и поклонников актрисы.

В комментариях под публикацией фолловеры пишут о том, что награда, как Лучшей актрисе вполне заслужена и что наполовину немка, наполовину турчанка - просто настоящий "бриллиант" современного шоу-биза.

Напомним, звезда "Великолепного века" сразила фанатов задумчивым образом

А еще Politeka писала, что звезда «Великолепного века» похвасталась результатами пластики, показав лицо вблизи

Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" показала идеальное тело в смелых платьях