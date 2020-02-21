Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс та Анна вирішили завести песика, немов молода сім'я.

"Хочу, щоб історія нашої любові бігала по будинку", - написала Седокова.



Причому раніше артистка відверто прокоментувала стосунки з коханим Янісом Тиммой:

«Я не знаю людини краще. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. Не знаю іншої людини, яка так само завзято боровся б за мої мрії! Кожен день мотивував мене ставати крутіше і обговорював мої нескінченні нові проекти!

З тобою я дитина. Така маленька і захищена тобою. Ти можеш жартувати зі мною на найважливіших заходах, як на цьому відео. З тобою все на своїх місцях. Навіть мої постійно розкидані речі. Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ❤️», – зворушливо написала співачка.

Відзначимо, вчора артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.

«Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике ❤❤❤ ! І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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