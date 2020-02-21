Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей, висхідної зірки українського шоу-бізнесу, показала новий образ в Instagram

На фото Соня позує в топіку і купальних трусиках. Образ вона доповнила чобітьми на підборах. Співачка позувала без басейну. На фото можна легко побачити, що просвічується через білий топ. На тлі видно ще стіна і зелень за нею. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фігуру співачки або написати коментарі. Все із-за того, що Соня опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

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На відео Соня позує в чорному платті в білій ванною, а під головою у неї лежать багато білих троянд та інших квітів. Сукня у співачки було з відкритими плечима. Актриса в цей раз вирішила позувати без білизни.

"Давай помріємо", - коротко написала Соня під роликом.

Фанати встигли написати кілька коментарів:

"Нереальна. І працювати з тобою суцільне задоволення!", "Ніби зачарована", "Супер", "Неймовірна", "Дуже красива", "Красуня".

Повідомлялося, що племінниця співачки Софії Ротару Соня Кей вирішила в центрі міста впасти в дитинство і побавитися на міський лавочці.

На фото дівчина в зимовому одязі і кедах забралася з ногами на лавку і почала базікати ногами в повітрі. У цей момент вона потрапила в кадр. Також співачка Соня Кей показала ще декілька кадрів зі своєї прогулянки по Херсону. Вона по-різному позувала сидячи на жовтій лаві і посміхалася.

Окремо варто відзначити її незвичайний наряд: джинси з дірками на колінах, кеди з рожевою подошкой, довга толстовка бузкового кольору і чорна дута куртка з чорною кепкою. В цілому, дівчина виглядає більше як неохайний підліток, а не українська попдива.

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