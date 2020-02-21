Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей, восходящей звезды украинского шоу-бизнеса, показала новый образ в Инстаграм

На фото Соня позирует в топике и купальных трусиках. Образ она дополнила сапогами на каблуке. Певица позировала без бассейна. На фото можно легко увидеть, что просвечивается через белый топ. На фоне видна еще стена и зелень за ней. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фигуру певицы или написать комментарии. Все из-за того, что Соня опубликовала фото в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Соня Кей показала новый образ в черном.

На видео Соня позирует в черном платье в белой ванной, а под головой у нее лежат много белых роз и других цветов. Платье у певицы было с открытыми плечами. Актриса в этот раз решила позировать без белья.

"Давай помечтаем", - коротко написала Соня под роликом.

Фанаты успели написать несколько комментариев:

"Нереальная. И работать с тобой сплошное удовольствие!", "Вроде заколдованная", "Супер", "Невероятная", "Очень красивая", "Красотка".

Сообщалось, что племянница певицы Софии Ротару Соня Кей решила в центре города впасть в детство и побаловаться на городской лавочке.

На фото девушка в зимней одежде и кедах забралась с ногами на скамейку и начала болтать ногами в воздухе. В этот момент она попала в кадр. Также певица Соня Кей показала еще несколько кадров со своей прогулки по Херсону. Она по-разному позировала сидя на желтой скамье и улыбалась.

Отдельно стоит отметить ее необычный наряд: джинсы с дырками на коленях, кеды с розовой подошкой, длинная толстовка сиреневого цвета и черная дутая куртка с черной кепкой. В целом, девушка выглядит больше как неряшливый подросток, а не украинская попдива.

Напомним, племянница Ротару выставила свое богатство прямо в камеру

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